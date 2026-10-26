Поспішіть придбати в "АТБ" за два дні: економія на пачці популярного напою складе понад 30 грн

Тропічний, вишневий та бананово-полуничний напої можна придбати з великою вигодою

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У мережі "АТБ" діють знижки 32% на три нектари Jaffa – "Тропічні фрукти", "Вишня" та Jaffa Select "Банан-полуниця". Акція триває з 21 до 27 жовтня, повідомляє "Телеграф".

Більше читайте у матеріалі: "Кава, морозиво й побутова хімія зі знижками: які пропозиції діють в "АТБ" цього тижня"

Мультифруктовий нектар Jaffa "Тропічні фрукти" об’ємом 0,95 л коштує 64,50 грн замість 95,90 грн.

Нектар Jaffa "Вишня" в упаковці 0,95 л продають за 64,50 грн замість 95,40 грн.

Найнижча ціна серед цих трьох пропозицій – на нектар Jaffa Select "Банан-полуниця". Упаковка об’ємом 0,95 л коштує 63,50 грн замість 93,90 грн.

Знижки на вишневий і бананово-полуничний нектари Jaffa діють до 27 жовтня

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", в "АТБ" на 110 грн подешевшав популярний продукт.