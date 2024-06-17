"Нехай це буде заслужена відпустка": легендарна Пташка припинила службу в армії, українці емоційно відреагували

Вона не назвала конкретну причину такого кроку

Відома українська парамедикиня Катерина Поліщук з псевдонімом Пташка вирішила припинити службу в армії. Вона пішла з 59-ї окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка.

Про це Пташка повідомила на своїй сторінці у Facebook. Вона зазначила, що була "змушена припинити співпрацю" з 59-ю ОМПБр "через ряд непоборних обставин".

"Іноді стає боляче. І все те, що ти будуєш — розсипається зі швидкістю світла. Так буває. І якщо йде під три чорти щось, то воно обовʼязково потягне з собою решту аспектів життя. Я впевнена, що ти точно знаєш це відчуття. І я в цьому не самотня", — написала вона.

Пташка наголосила, що з подякою та повагою прощається чудовими людьми з бригади. За її словами, поки вона перебуває в ізоляції.

"Багато контенту від мене не буде. Буде щось від душі. Мені так треба. Розраховую на ваше розуміння. Всі зібрані кошти, що залишились після покупки дронів та необхідного спорядження для бійців 59 підуть на дрони для підрозділу, що виконує завдання на лінії фронту, про все обовʼязково розповім у звіті", — зазначила Поліщук.

Пташка повідомила, що за 9 місяців було придбано 316 "мавіків", а також вдалося врятувати десятки, а то і сотні життів. За її словами, поки її батальйон має достатнє забезпечення завдяки зусиллям підписників.

"Дякую за 14 місяців плідної роботи, нову військову професію, терпіння, розуміння і справжню любов, якої так бракувало мені, в яку я вже не вірила. Не тому, що я Пташка". А тому що я — це я. Ви — найкраще, що могло статись зі мною у такий важкий період. Нехай це буде заслужена відпустка, самоізоляція чи як ви самі це назвете. Я повернусь незабаром. Але поки мені потрібна тиша. Дякую", — написала Поліщук.

Варто зазначити, що коментарях під дописом Пташки багато людей підтримали такий крок. Також користувачі соцмережі висловили подяку за її роботу.

Хто така Пташка

Катерина Поліщук знаходилася на "Азовсталі" під час боїв за Маріуполь та допомагала українським військовим. Вона потрапила у полон навесні 2022 року. Пташка перебувала у колонії в Оленівці. Російські окупанти стверджували, що вона — снайперка. Дівчина своїм співом надихала українських бійців на перемогу. З полону її повернули під час масштабного обміну 21 вересня 2022 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Пташка після коментаря користувачки Tanya в соцмережі TikTok про те, що вона набрала вагу, написала емоційний допис. Вона зазначала, що за все життя не стикалась з такою кількістю хейту, як за останні півтора року.