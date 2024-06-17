"Пусть это будет заслуженный отпуск": легендарная Пташка прекратила службу в армии, украинцы эмоционально отреагировали

Она не назвала конкретную причину такого шага

Известный украинский парамедик Екатерина Полищук с псевдонимом Пташка решила прекратить службу в армии. Она ушла из 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Об этом Пташка сообщила на своей странице в Facebook. Она отметила, что была "вынуждена прекратить сотрудничество" с 59-ю ОМПБр "по ряду непреодолимых обстоятельств".

"Иногда становится больно. И все то, что ты строишь — рассыпается со скоростью света. Так бывает. И если идет ко всем чертям что-то, то оно обязательно повлечет с собой остальные аспекты жизни. Я уверена, что ты точно знаешь это ощущение. И я в этом не одинока", — написала она.

Пташка подчеркнула, что с благодарностью и уважением прощается отличными людьми из бригады. По ее словам, пока она находится в изоляции.

"Много контента от меня не будет. Будет что-то от души. Мне так надо. Рассчитываю на ваше понимание. Все собранные средства, оставшиеся после покупки дронов и необходимого снаряжения для бойцов 59, пойдут на дроны для подразделения, выполняющего задания на линии фронта, обо всем обязательно расскажу в отчете", — отметила Полищук.

Пташка сообщила, что за 9 месяцев было приобретено 316 "мавиков", а также удалось спасти десятки, а то и сотни жизней. По ее словам, пока ее батальон имеет достаточное обеспечение благодаря усилиям подписчиков.

"Благодарю за 14 месяцев плодотворной работы, новую военную профессию, терпение, понимание и настоящую любовь, которой так не хватало мне, в которую я уже не верила. Не потому, что я Пташка. А потому что я – это я. Вы лучшее, что могло произойти со мной в такой трудный период. Будь то заслуженный отпуск, самоизоляция или как вы сами это назовете. Я скоро вернусь. Но пока мне нужна тишина. Спасибо", — написала Полищук.

Стоит отметить, что в комментариях под сообщением Пташки многие люди поддержали такой шаг. Также пользователи соцсети выразили благодарность за ее работу.

Кто такая Пташка

Екатерина Полищук находилась на "Азовстали" во время боев за Мариуполь и помогала украинским военным. Она попала в плен весной 2022 года. Пташка находилась в колонии в Еленовке. Российские оккупанты утверждали, что она — снайпер. Девушка своим пением вдохновляла украинских бойцов на победу. Из плена ее вернули во время масштабного обмена 21 сентября 2022 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Пташка после комментария пользовательницы Tanya в соцсети TikTok о том, что она набрала вес, написала эмоциональное сообщение. Она отмечала, что за всю жизнь не сталкивалась с таким количеством хейта, как за последние полтора года.