Частина студентів не має права на відстрочку від мобілізації: про кого йдеться

Новий закон чітко окреслює, хто має право на відстрочку

Після оновлення законодавства про мобілізацію українських чоловіків та військовозобов'язаних жінок є два місяці, щоб оновити дані в ТЦК та СП, ЦНАПі чи через додаток.

Частина чоловіків та жінок мають право на відстрочку від мобілізації. В новому законі змінилися деякі нюанси, які стосуються мобілізації тих, хто навчається: студентів, аспірантів, докторантів, а також тих хто працює в системі освіти.

Друга вища освіта не дає право на відстрочку

Навчання у вищому навчальному закладі дає право на відстрочку тільки якщо рівень освіти який здобувається, вищий за здобутий раніше. Тобто якщо людина закінчила бакалаврат і під час повномасштабного вторгнення вирішила вступити до магістратури, відстрочка надаватиметься. Якщо ж людина вирішила опанувати повністю нову професію і отримує другий раз диплом бакалавра за іншою спеціальністю — відстрочка не надаватиметься.

Хто з студентів має право на відстрочку

Під час мобілізації не підлягають призову студенти денної або дуальної форми навчання. Заочників це не стосується. Студенти з відстрочкою мають отримувати професійну, профтех, передвищу або вищу освіту. Також на відстрочку мають право ті, хто навчається в аспірантурі, докторантурі або інтернатурі.

Для викладачів відстрочка надається:

науковим та науково-педагогічним працівникам, які мають науковий ступінь та працюють в закладах вищої фахової передвищої освіти, в наукових установах

педагогам закладів загальної середньої, професійної та професійної технічної, фахової передвищої освіти.

Важливо знати що відстрочка надається тільки якщо працівник офіційно працевлаштований і за основним місцем роботи має не менш як 0,75 ставки.

Раніше "Телеграф" розповідав про особливості скерування на ВЛК під час мобілізації. В ТЦК розповіли, чи потрібно проходити ВЛК під час оновлення даних.