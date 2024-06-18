"Эти руки никого не били": в сети в восторге от шутливого видео с Ющенко

Ролик репостнула себе дочь экс-президента

Сетью активно распространяется шутливое видео с бывшим президентом Украины Виктором Ющенко. Юмор построен на любви третьего президента нашего государства за время Независимости к пчеловодству.

Видео появилось на TikTok-канале @vulyk_. Позже роликом поделилась в Instagram и дочь Виктора Ющенко – Виталина.

В видео автор шутит, что не любит мед — после этого в кадре появляется Виктор Ющенко с репликой: "Казаче, ты что, с дуба упал?" и дает парню легкий подзатыльник.

Кадр с видео

Кадр с видео

Не прошло и суток, как шутливый ролик набрал более 1.2 млн просмотров, более 147 тысяч понравившихся и почти полторы тысячи комментариев.

Реакция пользователей сети

Порадовала пользователей такая неожиданная коллаборация не на шутку. В частности, пользователи сети высоко оценили этот ролик и многие из них написали, что это — лучшее, что они увидели. Более того, по их мнению, видео заслуживает еще больше лайков и просмотров.

В то же время есть и шутливые комментарии типа "Эти руки никого не били" и "Мирного решения не будет".

Ранее "Телеграф" писал, что молодой киевский учитель физики Руслан Цыганков во время последнего звонка решил станцевать с выпускниками прощальный танец и опубликовал видео в популярной соцсети. Коллаборация педагога и старшеклассников получилась невероятно яркой и драйвовой, а ролик уже просмотрели более сотни тысяч раз.