Україну знову накриє пил з Сахари? Що кажуть українські метеорологи

Пустельний пил очікували 21-22 червня

Мережею активно почала поширюватись інформація про те, що Україну знову має накрити пил з Сахари. Схоже явище спостерігалось у квітні. Проте Укргідрометцентр не погодився з цією інформацією.

Аж так синоптики зазначили, що до України надходитиме повітряна маса з північно-західної Європи. Тому у четвер, 20 червня, очікуються короткочасні дощі з грозами, але не пил з Сахари.

"Синоптики Українського гідрометеорологічного центру спростовують цю інформацію. Ми не чекаємо пустельного пилу над Україною", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що про поширення пилу свідчив прогноз моніторингу CopernicusAtmosphere.

На ньому зображалось, що з 18 червня пил і пісок почали рухатись на Середземне море та Європу. До території України ця повітряна маса може донести незначну кількість пилу та піску вже 21 червня, а 22 та 22 червня вони накриють всю країну.

Водночас на супутникових знімках помітно запиленість атмосферного повітря над Італією.

Нагадаємо, що наприкінці травня в Україну прийшов пил із Центральної Азії. Зокрема, на Дніпропетровщині спостерігається запиленість в атмосфері. Тоді пил міг накрити південно-східні області, зокрема, Запорізьку, Харківську, Полтавську, Київську та Житомирську. За словами синоптиків, цей пил не ніс загрози.