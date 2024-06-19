Украину снова накроет пыль из Сахары? Что говорят украинские метеорологи

Пустыльную пыль ожидали 21-22 июня

Сетью активно начала распространяться информация о том, что Украина снова должна накрыть пыль из Сахары. Похожее явление наблюдалось в апреле. Однако Укргидрометцентр не согласился с этой информацией.

Так синоптики отметили, что в Украину будет поступать воздушная масса из северо-западной Европы. Поэтому в четверг, 20 июня, ожидаются кратковременные дожди с грозами, но не пыль из Сахары.

"Синоптики Украинского гидрометеорологического центра опровергают эту информацию. Мы не ждем пустынной пыли над Украиной", — говорится в сообщении.

Заметим, что распространение пыли свидетельствовал прогноз мониторинга CopernicusAtmosphere.

На нем изображалось, что с 18 июня пыль и песок стали двигаться на Средиземное море и Европу. До территории Украины эта воздушная масса может донести незначительное количество пыли и песка уже 21 июня, а 22 и 22 июня они покроют всю страну.

В то же время, на спутниковых снимках заметна запыленность атмосферного воздуха над Италией.

Напомним, что в конце мая в Украину пришла пыль из Центральной Азии. В частности, в Днепропетровской области наблюдается запыленность в атмосфере. Тогда пыль могла накрыть юго-восточные области, в частности, Запорожскую, Харьковскую, Полтавскую, Киевскую и Житомирскую. По словам синоптиков, эта пыль не несла угрозы.