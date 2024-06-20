Что нужно знать о субсидии в Украине в 2024 году: кто может получить и где предоставляют
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Субсидию выплачивают получателю ежемесячно за предыдущий период
Субсидия в Украине предоставляется людям, доход которых не позволяет самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Субсидию могут получить как граждане Украины, так и иностранцы или лица без гражданства, законно проживающие в Украине.
Требования к субсидиантам и основные моменты оказания помощи прописаны в постановлении Кабмина №848. Для оформления субсидии необходимо подать заявление и декларацию в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать несколькими способами:
- лично — в отделении ПФУ, через ЦНАП или у уполномоченного в поселковом, городском и другом территориальном совете,
- почтой в адрес Главного управления ПФУ
- онлайн — на вебпортале ПФУ, в соответствующем приложении и через портал "Дия".
Размер субсидии рассчитывается индивидуально по установленной формуле, учитывающей доход семьи и нормативы потребления коммунальных услуг. Субсидия назначается с месяца обращения до конца отопительного сезона, в некоторых случаях есть исключение и заявитель должен подавать документы перед началом отопительного/неотапливаемого сезона, чтобы подтвердить данные и право на субсидию.
Субсидию может оформить:
- Владелец жилья или арендатор
- Лица, зарегистрированные в жилом помещении
- Индивидуальный застройщик
- ВПЛ, проживающее без договора аренды.
Право на субсидию предоставляется тем, кто имеет официальный доход, или задекларированное объяснение, почему не работает (официальная безработица, обучение, лечение, выход на пенсию и т.п.), у него нет больших депозитов в банках, сдаваемой в аренду недвижимости, новых машин и больших затрат и прибылей.
Получить субсидию можно на все жилищно-коммунальные услуги, расходы по содержанию дома (ОСМД, ЖСК), абонентское обслуживание ЖКХ. Выплата производится на карту банка или на почте.
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