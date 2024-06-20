Что нужно знать о субсидии в Украине в 2024 году: кто может получить и где предоставляют

Субсидию выплачивают получателю ежемесячно за предыдущий период

Субсидия в Украине предоставляется людям, доход которых не позволяет самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Субсидию могут получить как граждане Украины, так и иностранцы или лица без гражданства, законно проживающие в Украине.

Требования к субсидиантам и основные моменты оказания помощи прописаны в постановлении Кабмина №848. Для оформления субсидии необходимо подать заявление и декларацию в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать несколькими способами:

лично — в отделении ПФУ, через ЦНАП или у уполномоченного в поселковом, городском и другом территориальном совете,

— в отделении ПФУ, через ЦНАП или у уполномоченного в поселковом, городском и другом территориальном совете, почтой в адрес Главного управления ПФУ

в адрес Главного управления ПФУ онлайн — на вебпортале ПФУ, в соответствующем приложении и через портал "Дия".

Размер субсидии рассчитывается индивидуально по установленной формуле, учитывающей доход семьи и нормативы потребления коммунальных услуг. Субсидия назначается с месяца обращения до конца отопительного сезона, в некоторых случаях есть исключение и заявитель должен подавать документы перед началом отопительного/неотапливаемого сезона, чтобы подтвердить данные и право на субсидию.

Субсидию может оформить:

Владелец жилья или арендатор

Лица, зарегистрированные в жилом помещении

Индивидуальный застройщик

ВПЛ, проживающее без договора аренды.

Право на субсидию предоставляется тем, кто имеет официальный доход, или задекларированное объяснение, почему не работает (официальная безработица, обучение, лечение, выход на пенсию и т.п.), у него нет больших депозитов в банках, сдаваемой в аренду недвижимости, новых машин и больших затрат и прибылей.

Получить субсидию можно на все жилищно-коммунальные услуги, расходы по содержанию дома (ОСМД, ЖСК), абонентское обслуживание ЖКХ. Выплата производится на карту банка или на почте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для тех, у кого электроотопление или дом нагревается несколькими видами отопления, есть особые условия. Нужно выбрать один вид отопления и он должен быть официально зарегистрирован.