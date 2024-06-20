Укр

Что нужно знать о субсидии в Украине в 2024 году: кто может получить и где предоставляют

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Право на субсидию имеют индивидуальные застройщики Новость обновлена 20 июня 2024, 08:50
Право на субсидию имеют индивидуальные застройщики. Фото Pixabay

Субсидию выплачивают получателю ежемесячно за предыдущий период

Субсидия в Украине предоставляется людям, доход которых не позволяет самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Субсидию могут получить как граждане Украины, так и иностранцы или лица без гражданства, законно проживающие в Украине.

Требования к субсидиантам и основные моменты оказания помощи прописаны в постановлении Кабмина №848. Для оформления субсидии необходимо подать заявление и декларацию в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать несколькими способами:

  • лично — в отделении ПФУ, через ЦНАП или у уполномоченного в поселковом, городском и другом территориальном совете,
  • почтой в адрес Главного управления ПФУ
  • онлайн — на вебпортале ПФУ, в соответствующем приложении и через портал "Дия".

Размер субсидии рассчитывается индивидуально по установленной формуле, учитывающей доход семьи и нормативы потребления коммунальных услуг. Субсидия назначается с месяца обращения до конца отопительного сезона, в некоторых случаях есть исключение и заявитель должен подавать документы перед началом отопительного/неотапливаемого сезона, чтобы подтвердить данные и право на субсидию.

Субсидию может оформить:

  • Владелец жилья или арендатор
  • Лица, зарегистрированные в жилом помещении
  • Индивидуальный застройщик
  • ВПЛ, проживающее без договора аренды.

Право на субсидию предоставляется тем, кто имеет официальный доход, или задекларированное объяснение, почему не работает (официальная безработица, обучение, лечение, выход на пенсию и т.п.), у него нет больших депозитов в банках, сдаваемой в аренду недвижимости, новых машин и больших затрат и прибылей.

Получить субсидию можно на все жилищно-коммунальные услуги, расходы по содержанию дома (ОСМД, ЖСК), абонентское обслуживание ЖКХ. Выплата производится на карту банка или на почте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для тех, у кого электроотопление или дом нагревается несколькими видами отопления, есть особые условия. Нужно выбрать один вид отопления и он должен быть официально зарегистрирован.

Теги:
#Субсидия #Субсидии