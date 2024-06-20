Можуть прийти добровільно, але: Міноборони назвало особливості служби для однієї з категорій українців

Ці особи можуть служити за контрактом

В Україні осіб з відстрочкою від мобілізації можуть прийняти на службу за контрактом. Однак місце проходження військової служби цих громадян може не співпадати з місцем їхнього проживання.

Таку заяву зробили у Міністерстві оборони, говорячи про нову редакцію закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію у ст. 23. Про це пише РБК-Україна.

Так, у попередній редакції був перелік категорій, які не підлягали мобілізації. Йдеться про осіб з інвалідністю, багатодітних батьків, усиновителів, батьків-одинаків і так далі. Вони могли бути призвані на службу лише за власним бажанням і лише за місцем проживання.

У редакції від 18 травня у ст. 23 особи з відстрочкою можуть бути прийняті на службу за контрактом. Однак більше не згадується формулювання "за місцем проживання". Тобто особи із зазначених категорій, які мобілізувалися добровільно, можуть бути спрямовані служити в будь-яке місце, не обмежуючись лише місцем проживання.

Зазначається, що особи, які оформили відстрочку від призову від мобілізації, на особливий період можуть надійти на військову службу виключно за власним бажанням, уклавши відповідний контракт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міністерстві оборони розповіли, які повідомлення можуть отримувати поштою військовозобов’язані в Україні.