Могут прийти добровольно, но: Минобороны назвало особенности службы для одной из категорий украинцев

Эти лица могут служить по контракту

В Украине лица с отсрочкой от мобилизации могут быть приняты на службу по контракту. Однако место прохождения военной службы этих граждан может не совпадать с местом их проживания.

Такое заявление сделали в Министерстве обороны, говоря о новой редакции закона о мобилизационной подготовке и мобилизации в ст. 23. Об этом пишет РБК-Украина.

Так, в предыдущей редакции был перечень категорий, которые не подлежали мобилизации. Речь идет о лицах с инвалидностью, многодетных родителях, усыновителях, родителях-одиночках и так далее. Они могли быть призваны на службу только по собственному желанию и только по месту жительства.

В редакции от 18 мая в ст. 23 лица с отсрочкой могут быть приняты на службу по контракту. Однако больше не упоминается формулировка "по месту жительства". То есть, лица из указанных категорий, мобилизовавшиеся добровольно, могут быть направлены служить в любое место, не ограничиваясь только местом жительства.

Отмечается, что лица, которые оформили отсрочку от призыва от мобилизации, на особый период могут поступить на военную службу исключительно по собственному желанию, заключив соответствующий контракт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве обороны рассказали, какие извещения могут получать по почте военнообязанные в Украине.