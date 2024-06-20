На пляжах порожньо, а на базах – загарбники: як виглядає курортна Кирилівка під окупацією (фото, відео)

На базах відпочинку зараз, де раніше були відвідувачі, зараз живуть окупанти та розміщують там свої підрозділи

Третє літо відоме українське курортне селище Кирилівка в Запорізькій області знаходиться під окупацією. Росія перетворила один із улюблених відпочинків українців на практично безлюдне місце.

У соціальних мережах публікують відео, які у червні були зроблені у Кирилові. На кадрах видно, що пляжі практично порожні та селище більше не схоже на місце, де раніше із задоволенням відпочивали тисячі людей.

Вже з кінця травня люди зазвичай з’їжджалися на море, а знайти вільну базу завжди було ще завданням. Однак зараз змінилося абсолютно все. На тих самих базах тепер живуть загарбники.

Хоча окупанти намагаються вдавати, що захоплене ними узбережжя Азовського моря користується шаленою популярністю у росіян, насправді це не так. У мережі повідомляють, що цього року окупанти вирішили відкривати аквапарк. При цьому там зараз косять траву, яку не косили цілих два роки.

Голова Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров зазначив, що насправді Бердянськ та Кирилівка – зараз суто військові бази.

"Там, де раніше відпочивали українці з дітьми, зараз ворог розміщує свої підрозділи та людей, тому що до Азовського узбережжя складно дістатись нашим військовим", — сказав він.

Як проходило літо у Кирилівці до окупації

Поки до курортного селища не зайшли російські окупанти, воно завжди було переповнене відпочиваючими.

Наприклад, у 2019 році пляжі виглядали так:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як влітку 2024 виглядає курортний Бердянськ, який також знаходиться під окупацією.