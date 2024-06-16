А люди де? Як тепер виглядає один з найпопулярніших раніше пляжів окупованого Бердянська (відео)

Гнітюча пустка та суцільна занедбаність

Третій рік переважна більшість українських морських курортів знаходяться під окупацією Росії. Одним з них є місто Бердянськ — перлина Приазов'я. Проте нині стан одного з популярних в Україні курортів вельми гнітючий.

У мережі з’явилося відео, на якому зафільмовано один з найбільш популярних раніше пляжів Бердянська — міський пляж №3, який нині, попри гарну погоду та розпал сезону, вражає пусткою та занедбаністю.

Відео зняте 9 червня 2024 року. Неозброєним оком помітно, що пляж занедбаний попри те, що це самий центр курортного міста. Серед розваг — якийсь надувний понтон, а людей зо три десятки. Ні тобі звичного натовпу відпочивальників, надувних гірок та "бананів", ні шезлонгів та наметів, ні всюдисущих продавців "пахлави медової" та "вареної кукурудзи".

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну цей самий пляж виглядав так, як на ось цих світлинах з минулого:

Пляж у розпал сезону раніше, до окупації

Повно відпочивальників у 2018 році, Бердянськ

Міський пляж №3 до окупації РФ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" вже розповідав про те, як нині виглядають окуповані курорти України, зокрема той самий Бердянськ.