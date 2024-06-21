Благодійна фундація родини Табалових зібрала 2,2 млн грн на FPV-дрони для 5 бригад ЗСУ

Благодійна фундація родини Табалових зібрала 2 200 000 гривень за результатами проведення чергового благодійного збору на потреби фронту. За ці кошти будуть закуплені 100 FPV-дронів для 5 різних бригад ЗСУ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник благодійної фундації Андрій Табалов.

Він нагадав, що протягом останніх 3 місяців тривав благодійний збір від чотирьох підприємств на закупівлю бойових дронів для Збройних Сил України.

Кожна гривня з продажу молочної та хлібної продукції із зображенням БПЛА, яка брала участь в акції, перераховувалась на купівлю FPV-дронів.

"Понад 2 мільйони 200 тисяч гривень зібрала спільна доброчинна акція Благодійної фундації родини Табалових, ТМ "Волошкове поле", Первомайського молочноконсервного комбінату, заводів "Одеський коровай" та Черкасихліб. Зібрані кошти спрямовано на закупівлю понад 100 FPV дронів для 5 військових бригад, які знаходяться у найгарячіших точках фронту. Дякуємо усім, хто долучився до нашого благодійного збору, купуючи акційну продукцію. Вкотре доводимо, що в єдності найбільша наша сила!", — написав Андрій Табалов.

Як повідомлялося раніше, Благодійна фундація родини Табалових направила 2,5 млн грн на будівництво будинку для родин військових на Черкащині.

У січні 2024 року Благодійна фундація родини Табалових передала для потреб фронту Volkswagen Transporter Т5.

У День Збройних сил України, 6 грудня, президент Благодійної фундації родини Табалових Андрій Табалов, за результатами благодійного збору, передав для потреб ЗСУ розвідувальний дрон SHARK.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення підприємства родини Табалових допомогли ЗСУ на понад 20 000 000 грн.

Нагадаємо, "Волошкове поле" входить до топ-10 найбільших переробників молока в Україні. Продукція бренду "Волошкове поле" виробляються силами ПрАТ "Юрія". Компанія експортує свою продукцію у 20 країн світу. Власниками молочної компанії "Волошкове Поле" є Олександр та Андрій Табалови.