Благодійна фундація родини Табалових передала 2,5 млн грн на будівництво будинку для родин військових на Черкащині

Такий проєкт в області реалізують вперше

Благодійна фундація родини Табалових направила 2,5 млн грн для фінансування будівництва інклюзивного будинку для родин військовослужбовців на Черкащині.

Так, 15 червня перші 10 родин військовослужбовців отримали ключі від нових квартир. Житло передається родинам безоплатно, а сам проєкт будівництва будинку профінансований коштом місцевого бізнесу.

Як розповів голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, будинок зводили з 2022 року, сам проєкт обійшовся у 40 млн грн, а витрати на його реалізацію повністю взяли на себе підприємці регіону.

Загалом будинок має 20 квартир.

"Першу чергу людей заселяють 15 червня. Хто отримає житло — вирішували за поданням військових частин, де служили бійці. Квартири абсолютно повністю переходять у власність цих родин", підкреслив Ігор Татабурець.

Як розповів голова Благодійної фундації родини Табалових Андрій Табалов, підтримка військовослужбовців була і буде головним напрямом благодійної допомоги від компанії.

"Ми розуміємо, що наші військові потребують уваги та підтримки не тільки під час бойових дій, а й після повернення додому. Задача держави на даному етапі – це створити комфортні та зручні умови для того, щоб ветерани, які повернуться з війни, могли мати комфортний рівень життя, який буде враховувати всі особливості здоровʼя. Тому ми долучилися до цього проєкту, який ініціювала Черкаська військова адміністрація. Ми будемо продовжувати підтримувати наших військових і закликаємо весь український бізнес так само долучатися до проєктів з такою важливою соціальною складовою, як житло для ветеранів", — сказав Андрій Табалов.

Всі військовослужбовці, які отримали квартири в будинку, мають поранення. А тому будинок має спеціальне планування.

"Трошки норми були збільшені, прорізи дверних отворів, балконних дверей, і вихід, вхід на вулицю і також ліфт з другого поверху на перший і в саме укриття. Є ліфт інклюзивний, який виготовлений на замовлення індивідуальним проєктом під цю будівлю, можуть заїхати на колясці, пішки, спуститися, з другого чи першого. В укритті одночасно може перебувати до 60 людей", — додав начальник відділу капітального будівництва Черкаської ВЦА Іван Рудик.

Будинок переобладнали з колишнього дитсадка, ремонтували його протягом двох років. Подібний проєкт в області реалізують вперше.