Благотворительный фонд семьи Табаловых собрал 2,2 млн грн на FPV-дроны для 5 бригад ВСУ

Благотворительный фонд семьи Табаловых собрал 2 200 000 гривен по результатам проведения очередного благотворительного сбора на нужды фронта. За эти средства будут закуплены 100 FPV-дронов для 5 разных бригад ВСУ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава благотворительного фонда Андрей Табалов.

Он напомнил, что последние 3 месяца продолжался благотворительный сбор от четырех предприятий на закупку боевых дронов для Вооруженных Сил Украины.

Каждая гривна с продажи участвовавшей в акции молочной и хлебной продукции с изображением БПЛА перечислялась на покупку FPV-дронов.

"Свыше 2 миллионов 200 тысяч гривен собрала общая благотворительная акция Благотворительного фонда семьи Табаловых, ТМ "Волошково поле", Первомайского молочноконсервного комбината, заводов "Одесский каравай" и Черкасихліб. Собранные средства направлены на закупку более 100 FPV дронов для 5 военных бригад, находящихся в самых горячих точках фронта. Спасибо всем, кто присоединился к нашему благотворительному сбору, покупая акционную продукцию. Еще раз доказываем, что в единстве самая большая наша сила!", — написал Андрей Табалов.

Как сообщалось ранее, Благотворительный фонд семьи Табаловых направил 2,5 млн грн на строительство дома для семей военных в Черкасской области.

В январе 2024 года Благотворительный фонд семьи Табаловых передал для нужд фронта Volkswagen Transporter Т5.

В День Вооруженных сил Украины, 6 декабря, президент Благотворительного фонда семьи Табаловых Андрей Табалов, по результатам благотворительного сбора, передал для нужд ВСУ разведывательный дрон SHARK.

В целом с начала полномасштабного вторжения предприятия семьи Табаловых помогли ВСУ более чем на 20 000 000 грн.

Напомним, "Волошковое поле" входит в топ-10 крупнейших переработчиков молока в Украине. Продукция бренда "Волошковое поле" производятся силами ЧАО "Юрія". Компания экспортирует свою продукцию в 20 стран мира. Владельцами молочной компании "Волошковое Поле" являются Александр и Андрей Табаловы.