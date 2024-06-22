Повестка пришла по почте или в мессенджере: юрист объяснил легально ли это

В Украине увеличилось количество способов, которыми военнообязанные могут получить повестки

В Украине расширили перечень способов, которыми украинцы могут получить повестку в Центр комплектации. Это произошло после того, как Кабмин уточнил порядок проведения призыва на службу.

Нюансы объяснил руководитель практики уголовного права Hillmont Partners Алексей Мягкий в колонке на NV. По его словам, повестка по новым правилам может приходить по почте и считается врученной вне зависимости от того, получил ли его военнообязанный или нет.

По его словам, новые правила вступят в силу 16 июля, то есть спустя 60 дней после принятия нового закона о мобилизации. С этого дня человек может получить повестку заказным письмом с уведомлением.

"При этом документ считается врученным даже тогда, когда адресат по каким-то причинам не получил его в руки. Основанием является штемпель Укрпошты на уведомлении с соответствующей датой. А еще важен нюанс, которым является дата не получения, а именно отправления письма. От нее отталкиваются в своей работе ТЦК и СП", — отметил он.

При этом Мягкий подчеркнул, что электронные повестки в новом законодательстве не предусмотрены. То есть ТЦК не может оповещать человека о том, что они хотят его видеть, посредством SMS, сообщений в других мессенджерах или по электронной почте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких случаях после вручения повестки военнообязанные могут не идти в ТЦК и СП.