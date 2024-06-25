Відключень буде більше: "Укренерго" назвало години масштабніших обмежень 25 червня

Електроенергією з Україною діляться п’ять країн, але її все одно не вистачає

У вівторок, 25 червня, графіки відключень в Україні діятимуть протягом усієї доби. Проте з 12:00 до 23:00 обсяг обмежень буде масштабнішим.

"Сьогодні, 25 червня, заходи обмеження споживання діють протягом усієї доби. З 12:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Також збільшений обсяг обмежень застосовувався 25 червня з 02:00 до 05:00. Причина – зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки восьми ворожих атак", — повідомили в "Укренерго".

У компанії додали, що графіки погодинних відключень у кожній області можна переглянути на офіційних сайтах обленерго та на їх майданчиках у соцмережах. Наголошується, що головною причиною відключень світла є наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. З початку 2024 року їх було вже вісім.

Через значні пошкодження електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. У подоланні дефіциту Україні допомагає Європа — імпортом та аварійною допомогою. 25 червня імпорт електроенергії ведеться з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальний об’єм — 26524 МВт * год, з максимальною потужністю в окремі години до 1295 МВт.

"Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр "Укренерго" змушений вживати заходів щодо обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів", — констатували енергетики.

Крім цього, є нові знеструмлення через бойові дії у Донецькій, Харківській та Херсонській областях. З технічних причин є знеструмлення в Одеській та Сумській областях.

Нагадаємо, директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що стан енергетичної системи України оцінюється на 3 із 12. У сприятливих умовах стабілізаційні відключення будуть ще дві зими. До другої з них перебої зі світлом мінімізують, проте вони все одно будуть.