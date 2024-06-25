Отключений будет больше: "Укрэнерго" назвало часы более масштабных ограничений 25 июня

Электроэнергией с Украиной делятся пять стран, но ее все равно не хватает

Во вторник, 25 июня, графики отключений в Украине будет действовать на протяжении всех суток. Однако с 12:00 до 23:00 объем ограничений будет более масштабным.

"Сегодня, 25 июня, меры ограничения потребления действуют на протяжении всех суток. С 12:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Также увеличенный объем ограничений применялся 25 июня с 02:00 до 05:00. Причина – снижение возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий восьми вражеских атак", — сообщили в "Укрэнерго".

В компании добавили, что графики почасовых отключений в каждой области можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях. Подчеркивается, что главная причина отключений света – последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. С начала 2024 года их было уже 8.

Из-за значительных повреждений электростанции не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак. В преодолении дефицита Украине помогает Европа — импортом и аварийной помощью. 25 июня импорт электроэнергии происходит из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общий объем — 26524 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1295 МВт.

"Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры по ограничению потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей", — констатировали энергетики.

Кроме этого, есть новые обесточивания из-за боевых действий в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях. По техническим причинам есть обесточивания в Одесской и Сумской областях.

Напомним, директор центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что состояние энергетической системы Украины оценивается на 3 из 12. В благоприятных условиях стабилизационные отключения будут еще две зимы. Ко второй из них перебои со светом минимизируют, однако они все равно будут.