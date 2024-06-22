Кадрові ротації? Зеленський звільнив посла у Польщі та призначив послів у Чехії та Іраку

Зварича перепризначили послом України у Чехії

Президент України Володимир Зеленський 21 червня звільнив Василя Зварича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла в Республіці Польща. При цьому президент відразу ж перепризначив Зварича послом України у Чехії.

Про це сказано в указі президента, який опубліковано на сайті Офісу президента України. Також на сайті є указ про призначення Івана Довганича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Ірак. Про причини такого рішення не повідомляється.

Зварич працював послом України в Польщі з 8 лютого 2022 року – його призначили майже перед початком війни. Щодо Довганича – він має досвід роботи в Іраку, оскільки з 2006 по 2008 рік обіймав посаду Тимчасового повіреного у справах України в Іраку, фактично виконуючи обов'язки посла. Також Довганич був послом України у В'єтнамі та у Камбоджі.

Тим часом новий посол України у Молдові, колишній секретар РНБОУ Олексій Данілов, все ще не може доїхати до Молдови. Зеленський своїм указом звільнив Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони 26 березня 2024 року. Уже 29 березня у своєму відеозверненні глава держави повідомив про погодження кандидатури Данілова на посаду посла України у Молдові. Попереднього посла — Марка Шевченка — було звільнено в той же день.

Майже така ж ситуація з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. 7 березня Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ на посаду посла України у Великій Британії. За даними джерел "Телеграфа" в оточенні Залужного, він мав вирушити до Лондона вже наприкінці травня.