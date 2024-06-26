Щомісячний донат у 2 мільйони: Григорій Козловський та Emily Resort закупили дрони та обладнання українським захисникам

Григорій Козловський разом із "жовто-чорною" родиною щомісяця перераховують 2 мільйони гривень українським воїнам

Григорій Козловський, львівський бізнесмен, меценат та почесний президент ФК "Рух" разом з Emily Resort передали українським військовим 37 дронів-камікадзе Darts та технічне обладнання на 2 мільйони гривень.

Допомогу отримала 45-та окрема артилерійська бригада, якою з початку повномасштабного вторгнення опікується Григорій Козловський та "жовто-чорна" родина.

"Ми вперше закупили саме такі БПЛА Darts, адже цього разу отримали від наших захисників запит саме на цю техніку. Ці дрони активно використовуються на передовій і військові потребували їх. Водночас "Рух" та Emily Resort вкотре відгукнулись на запит 45-ї бригади і ми з радістю передаємо цю допомогу їм. Це звичні для нас речі, адже щомісяця спільними зусиллями передається допомога на 2 мільйони гривень. Тож чекаємо наступні побажання від військових та постараємось забезпечити їх всім необхідним", — зазначив Григорій Козловський.

Начальник авіації та протиповітряної оборони 45-ої ОАБр Олександр Грабовий розповів, що головна задача цієї техніки – знищення окупантів та звільнити України від ворога: "Це дрони-камікадзе, які використовуються для ураження техніки та живої сили ворога".

Військовий додав, що 45-та окрема артилерійська бригада від початку повномасштабного вторгнення має прямий контакт з "Рухом" та Emily Resort. Клуб та Григорій Петрович відгукуються на всі запити військових і передають різноманітну техніку, спорядження, автомобілі, запчастини та комплектуючі тощо. Раніше бригада отримала засоби проти ворожих БПЛА "Ланцет" та засоби РЕБ проти FPV-дронів. Вони допоможуть зберегти життя військовослужбовців, а також збережуть зброю та техніку.

"Григорій Козловський разом з ФК "Рух" та Emily Resort систематично передають нам матеріально-технічну допомогу, зокрема різні типи БПЛА. Це важливо, адже сучасна війна неможлива без використання безпілотних систем. Вони використовуються в розвідці та безпосередньо для знищення ворога", — додав Олександр Грабовий.

ФК "Рух" та Emily Resort щомісячно перераховують 2 мільйони гривень для допомоги українським військовим. Так в травні засновник ФК "Рух" Григорій Козловський разом з відпочинковим комплексом Emily Resort переказали 2 млн грн на потреби ЗСУ. Ці кошти направили у БО "БФ "Незламні" для протезування українських воїнів.

Григорій Петрович Козловський та "жовто-чорна" родина разом з Emily Resort з початку року передали нашим військовим понад 10 мільйонів гривень.

"Сьогодні кожен може зробити внесок у допомогу українським військовим. Неважливо, велика чи мала ваша допомога, вона буде цінною. Адже допомагаючи українським військовим, ми допомагаємо захистити себе від російської агресії, допомагаємо захистити нашу власну свободу та людську гідність. Військові грають ключову роль у нашій безпеці, завдяки їм ми маємо змогу далі спокійно спати, працювати, обіймати рідних. Тому їх підтримка є важливою для всіх нас, адже допомагаючи їм ми наближаємо нашу спільну Перемогу!" — резюмував Григорій Козловський.