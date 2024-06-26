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Ежемесячный донат в 2 миллиона: Григорий Козловский и Emily Resort закупили дроны и оборудование украинским защитникам

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Григорий Козловский - почетный президент ФК "Рух"(Львов), бизнесмен и меценат Новость обновлена 26 июня 2024, 19:43
Григорий Козловский - почетный президент ФК "Рух"(Львов), бизнесмен и меценат

Григорий Козловский вместе с "желто-черной" семьей ежемесячно перечисляют 2 миллиона гривен украинским воинам

Григорий Козловский, львовский бизнесмен, меценат и почетный президент ФК "Рух", вместе с Emily Resort передали украинским военным 37 дронов-камикадзе Darts и техническое оборудование на 2 миллиона гривен.

Помощь получила 45-я отдельная артиллерийская бригада, которой с начала полномасштабного вторжения опекается Григорий Козловский и "желто-черная" семья.

Мы впервые закупили именно такие БПЛА Darts, ведь на этот раз получили от наших защитников запрос именно на эту технику. Эти дроны активно используются на передовой и военные нуждались в них. В то же время "Рух" и Emily Resort в очередной раз откликнулись на запрос 45-й бригады и мы с радостью передаем эту помощь им. Это привычные для нас вещи, ведь ежемесячно совместными усилиями передается помощь на 2 миллиона гривен. Поэтому ждем следующие пожелания от военных и постараемся обеспечить их всем необходимым", — отметил Григорий Козловский.

Начальник авиации и противовоздушной обороны 45-й ОАБр Александр Грабовый рассказал, что главная задача этой техники — уничтожение оккупантов и освобождение Украины от врага: "Это дроны-камикадзе, которые используются для поражения техники и живой силы врага".

Военный добавил, что 45-я отдельная артиллерийская бригада с начала полномасштабного вторжения имеет прямой контакт с "Рухом" и Emily Resort. Клуб и Григорий Петрович откликаются на все запросы военных и передают разнообразную технику, снаряжение, автомобили, запчасти и комплектующие и тому подобное. Ранее бригада получила средства против вражеских БПЛА "Ланцет" и средства РЭБ против FPV-дронов. Они помогут сохранить жизнь военнослужащих, а также сохранят оружие и технику.

"Григорий Козловский вместе с ФК "Рух" и Emily Resort систематически передают нам материально-техническую помощь, в частности различные типы БПЛА. Это важно, ведь современная война невозможна без использования беспилотных систем. Они используются в разведке и непосредственно для уничтожения врага", — добавил Александр Грабовый.

ФК "Рух" и Emily Resort ежемесячно перечисляют 2 миллиона гривен для помощи украинским военным. Так в мае основатель ФК "Рух" Григорий Козловский вместе с комплексом отдыха Emily Resort перечислили 2 млн грн на нужды ВСУ. Эти средства направили в БО "БФ "Незламні" для протезирования украинских воинов.

Григорий Петрович Козловский и "желто-черная" семья вместе с Emily Resort с начала года передали нашим военным более 10 миллионов гривен.

"Сегодня каждый может сделать вклад в помощь украинским военным. Неважно, большая или малая ваша помощь, она будет ценной. Ведь помогая украинским военным, мы помогаем защитить себя от российской агрессии, помогаем защитить нашу собственную свободу и человеческое достоинство. Военные играют ключевую роль в нашей безопасности, благодаря им мы можем дальше спокойно спать, работать, обнимать родных. Поэтому их поддержка важна для всех нас, ведь помогая им мы приближаем нашу общую Победу!" резюмировал Григорий Козловский.

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