В Україні стрімко росте кількість захворювань на гострі кишкові інфекції: подробиці

Серед захворілих - більшість діти

В Україні протягом останнього тижня червня було зареєстровано два спалахи гострої кишкової інфекції (ГКІ). На Сумщині та в Києві захворіло 4 дорослих та 17 дітей.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ). Зазначається, що вони вже отримали необхідну медичну допомогу.

"Загалом за пʼять місяців 2024 року зареєстровано 19 668 випадків захворювання гострими кишковими інфекціями. У 2023 за аналогічний період фіксували 16 917 випадків", — кажуть у відомстві.

На тлі зростання випадків ГКІ серед українців у МОЗ нагадали симптоматику. Маючи ці ознаки, людина повинна негайно звернутись до лікаря:

• сухість у роті та горлі;

• підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;

• переймоподібні болі в животі;

• незначне сечовипускання або його відсутність.

Зауважимо, кишкові інфекції передаються через вживання зараженої їжі чи води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту. Найчастіше збудники кишкових інфекцій містяться у сирій їжі тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах та овочах.

Нагадаємо, що у Києві нещодавно було зареєстровано випадки небезпечної вірусної хвороби. Мова ведеться про гепатит А, на який захворіла майже ціла сім'я пекаря.

Раніше "Телеграф" писав, що на Львівщині отруїлось понад 20 дітей, їх госпіталізували із симптомами гострої кишкової інфекції до лікарні у середньому стані. Також на Одещині після відвідування закладу громадського харчування девʼять людей звернулись до лікарні з отруєнням.