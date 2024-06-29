В Украине стремительно растет количество заболеваний острыми кишечными инфекциями: подробности

Среди заболевших — большинство детей

В Украине в течение последней недели июня было зарегистрировано две вспышки острой кишечной инфекции (ОКИ). На Сумщине и в Киеве заболело 4 взрослых и 17 детей.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения (МОЗ). Отмечается, что люди уже получили необходимую медицинскую помощь.

"В общей сложности за пять месяцев 2024 года зарегистрировано 19 668 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями. В 2023 за аналогичный период фиксировали 16 917 случаев", — говорят в ведомстве.

На фоне роста случаев ОКИ среди украинцев в Минздраве напомнили о симптоматике. Имея эти признаки, человек должен немедленно обратиться к врачу:

• сухость во рту и горле;

• повышенная температура, сопровождающаяся диареей и рвотой;

• схваткообразные боли в животе;

• незначительное мочеиспускание или его отсутствие.

Заметим, что кишечные инфекции передаются через употребление зараженной пищи или воды, при купании в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы быта. Чаще возбудители кишечных инфекций содержатся в сырой пище животного происхождения (мясо, яйца, непастеризованное молоко, морепродукты), немытых фруктах и овощах.

Напомним, что в Киеве недавно были зарегистрированы случаи опасной вирусной болезни. Речь идет о гепатите А, которым заболела почти целая семья пекаря.

Ранее "Телеграф" писал, что на Львовщине отравилось более 20 детей, их госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции в больницу в среднем состоянии. Также в Одесской области после посещения общепита девять человек обратились в больницу с отравлением.