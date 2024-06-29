У шахті на Львівщині обвалився ґрунт: шахтарів не вдалось врятувати

До пошуково-рятувальної операції долучились не тільки рятувальники

У Львівській області, у селі Межиріччя, стався обвал ґрунту на шахті "Відродження". Як наслідок, під завалами загинули двоє шахтарів.

Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький. Зазначається, що ґрунт обвалився на глибині понад 500 метрів.

"На жаль, інформація про шахтарів, які опинилися під завалами породи на шахті "Відродження" у Червоноградському районі підтвердилася. На жаль, врятувати чоловіків не вдалося", — йдеться у повідомленні.

Шахта "Відродження" на мапі

Зазначається, що внаслідок трагічного інциденту загинув Андрій Кончук, 37 років. Він працював на шахті "Відродження" майже 3 роки, а до того – на шахті "Великомостівська". Другим шахтарем, життя якого обірвав обвал ґрунту, виявився Володимир Макогін, 36 років. На шахті "Відродження" він пропрацював шість років.

До пошуково-рятувальних робіт залучали не тільки 15 рятувальників, а ще й 26 гірників.

Зауважимо, що за даними місцевих ЗМІ, на шахті сталась аварія, яка спричинила обвал ґрунту. Офіційні ж джерела не повідомляли інформацію про достаменну причину обвалу.

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