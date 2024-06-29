В шахте в Львовоской области обрушилась земля: шахтеров не удалось спасти

К поисково-спасательной операции присоединились не только спасатели

Во Львовской области, в селе Межиречье, произошел обвал земли на шахте "Возрождение". Как следствие, под завалами погибли два шахтера.

Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Отмечается, что земля обвалилась на глубине более 500 метров.

"К сожалению, информация о шахтерах, оказавшихся под завалами породы на шахте "Возрождение" в Червоноградском районе подтвердилась. К сожалению, спасти мужчин не удалось", — говорится в сообщении.

Шахта "Возрождение" на карте

Отмечается, что в результате трагического инцидента погиб Андрей Кончук, 37 лет. Он работал на шахте "Возрождение" почти 3 года, а до этого – на шахте "Великомостовская". Вторым шахтером, жизнь которого оборвал обвал земли, оказался Владимир Макогин, 36 лет. На шахте "Возрождение" он проработал шесть лет.

К поисково-спасательным работам привлекали не только 15 спасателей, но и 26 горняков.

Отметим, что по данным местных СМИ, на шахте произошла авария, повлекшая за собой обвал грунта. Официальные же источники не сообщали информацию о подлинной причине обрушения.

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