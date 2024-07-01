Книга ЄКМТ: що це за документ, без якого на кордоні в Польщі не пускають українські вантажівки

Спеціальний дозвіл дає змогу здійснювати багаторазові міжнародні перевезення

Польща знову обмежила пропуск частини українських вантажівок. Від перевізників вимагають показати спеціальний дозвіл, який дає змогу здійснювати багаторазові міжнародні перевезення.

Про це повідомляє Державна митна служба України. Деталі з’явилися на офіційному Telegram-каналі.

Відтепер для перетину кордону у бік Польщі українським вантажним транспортним засобам необхідно мати дозвіл на міжнародні вантажні перевезення або книжечку ЄКМТ.

Що ж таке книжечка ЄКМТ

Це багатосторонній дозвіл, який видається перевізникам та дозволяє їм вільно пересуватися серед 44 країн-учасниць Європейської Конференції Міністрів Транспорту.

Дозвіл дійсний протягом року і дозволяє здійснювати необмежену кількість вантажоперевезень між країнами-учасницями, а також транзитом через територію однієї чи кількох країн-учасниць.

Як його отримати

Згідно з даними Мінінфраструктури, видача дозволів ЄКМТ працівниками Укртрансбезпеки відбувається виключно за умови сплати членських внесків до Міжнародного Транспортного Форуму за угодою з УДП "Укрінтеравтосервіс", та за наявності заповненого бортового журналу до кожного дозволу ЄКМТ.

Раніше "Телеграф" повідомив, що прикордонники почали випускати за кордон по військовому квитку в "Резерв+" та QR-коду від ЦНАП.