Книга ЕКМТ: что это за документ, без которого на границе в Польше не пускают украинские грузовики

Специальное разрешение позволяет осуществлять многократные международные перевозки

Польша снова ограничила пропуск части украинских грузовиков. От перевозчиков требуют показать специальное разрешение, позволяющее осуществлять многократные международные перевозки.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины. Детали появились на официальном Telegram-канале.

Теперь для пересечения границы в сторону Польши украинским грузовым транспортным средствам необходимо иметь разрешение на международные грузовые перевозки или книжечку ЕКМТ.

Что такое книжечка ЕКМТ

Это многостороннее разрешение, которое выдается перевозчикам и позволяет свободно передвигаться среди 44 стран-участниц Европейской Конференции Министров Транспорта.

Разрешение действительно в течение года и позволяет осуществлять неограниченное количество грузоперевозок между странами-участницами, а также транзитом через территорию одной или нескольких стран-участниц.

Как его получить

Согласно данным Мининфраструктуры, выдача разрешений ЕКМТ работниками Укртрансбезопасности происходит исключительно при уплате членских взносов в Международный Транспортный Форум по соглашению с УГП "Укринтеравтосервис" и при наличии заполненного бортового журнала к каждому разрешению ЕКМТ.

Ранее "Телеграф" сообщил, что пограничники начали выпускать за границу по военному билету в "Резерв+" и QR от ЦНАП.