Заробляють понад 50 тисяч? Зарплата чиновників зросла у 2024: хто отримує найбільше

За чотири місяці зарплата зросла на 32%

В Україні зросла середня заробітна плата чиновників. Аж так за чотири місяці зарплата зросла на 32%, перевищивши у середньому 50 тисяч гривень.

Про це інформує Міністерство фінансів. Лідером за рівнем зарплат стала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У Нацкомісії з держрегулювання у сфері енергетики у середньому працівники отримують 89,7 тисячі гривень. У той час в Антимонопольному комітеті, який посів друге місце, середня зарплата становить 88,3 тисячі гривень. І трійку закриває Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради, де платять у середньому по 72,4 тисячі гривень.

Зазначається, що середня нарахована зарплата у травні досягла 50,9 тисячі грн (у січні 2024 року — 38,6 тисячі грн).

У Міністерстві наголосили, що до структури заробітної плати в зазначених місяцях уже входять грошові допомоги до відпусток та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, що впливає на збільшення рівня заробітної плати окремих працівників та в цілому органу.

Збільшення заробітних плат відбулось завдяки новій системі оплати праці на основі грейдової системи класифікації посад. Цю систему бул спрямовано на підвищення, передбачуваність і прозорість заробітної плати працівників державних органів.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами військовослужбовця Кирила Сазонова, зарплата керівництва державної компанії "Укренерго" з початку повномасштабного вторгнення зросла у 2 рази.