Сколько украинцев выживают за чертой бедности: нардеп поразила цифрой

Речь об этом зашла при обсуждении увеличения налогов

Более 50% украинцев находятся за чертой бедности. Такие данные привела народная депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"У нас в обществе очень большая градация людей с высоким доходом и на грани бедности. Вы знаете, что у нас более 50 процентов людей в Украине сейчас, граждан Украины, за чертой бедности", — заявила она в эфире "Новости live".

Это произошло во время дискуссии о поднятии налогов в Украине. Южанина отметила, что она — за увеличение военного сбора.

"Вы знаете, что средняя заработная плата в Украине сейчас 19 тысяч? Давайте возьмем по средней заработной плате платить полтора процента, все что больше — давайте до 5 процентов. Но не называть его военный сбор, а это фонд помощи Вооруженным силам", — предлагает нардеп.

В то же время, как рассказывал "Телеграф", в Верховной Раде хотят поднять оплату помощникам нардепов уже с 1 июля. В настоящее время фонд оплаты труда составляет 88 тысяч, его предлагают повысить до 132 тысяч гривен.