Деякі українці мають пройти ВЛК у липні: кого це стосується

Це стосується чоловіків від 25 до 55 років

У липні 2024 року в Україні можуть отримати відстрочку 14 категорій громадян, серед яких є особи з інвалідністю. Їм потрібно проходити військово-лікарську комісію, за результатами якої буде вирішено, чи можна особу мобілізувати.

Особи з інвалідністю будь-якої групи мобілізуються добровільно і це правило діятиме протягом цього місяця. Про це йдеться у законі "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", передає "УНІАН".

Мобілізація осіб з інвалідністю у липні

Українець з будь-якою групою інвалідності не може бути мобілізований. Йому необхідно прости ВЛК, аби підтвердити її. Після цього, за рішенням комісії, особі надається відстрочка або ні.

Особи з інвалідністю 3 групи можуть мобілізувати за власним бажанням, якщо непридатність до служби підтверджена комісією. Однак якщо рішення ВЛК каже про те, що чоловік або жінка придатний до служби, то їх можуть призвати.

Особи з інвалідністю 2 групи мобілізуються за висновком ВЛК добровільно. Вони можуть призватись на службу, якщо можуть самостійно піклуватись про себе і не потребують постійного догляду.

Щодо осіб з інвалідністю 1 групи, то їх мобілізація дуже рідка, адже ці люди мають найсерйозніші захворювання і вони не можуть піклуватись про себе.

Перекомісія для українців, що мають обмеження або відсутність здійснювати діяльність

Чоловіки з інвалідністю 2 та 3 групи від 25 до 55 років мають пройти перекомісію протягом 9 місяців, якщо ступінь розладу функцій організму було встановлено після 24 лютого 2022 року. Направлення на проходження ВЛК було надіслано на електронний кабінет.

На військово-лікарську комісію необхідно взяти довідку МСЕК, пенсійне посвідчення та результати обстеження, що можуть підтвердити наявність захворювання.

ВЛК можна не проходити, якщо інвалідність наступила:

унаслідок поранень, отриманих на військовій службі;

через психічні розлади та інтелектуальні порушення;

унаслідок відсутності кінцівки, кистей рук, стоп ніг, одного з парних органів;

через онкологію;

через паралітичний синдром або церебральний параліч;

з дитинства.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які 9 категорій українців не зможуть отримати відстрочку у липні.