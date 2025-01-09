Війна в Україні може закінчитися за лічені місяці, хоча команда Трампа ще не має плану

У Британії вважають, що переговори можуть відбутися найближчим часом

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі заявив, що переговори щодо врегулювання ситуації між Росією та Україною можуть відбутися вже навесні цього року.

Про це він заявив в інтерв’ю Guardian. За його словами, це може бути у квітні поточного року за посередництва адміністрації Дональда Трампа, інавгурація якого на посаду президента США відбудеться вже незабаром.

Водночас він додав, що світ більше не живе у 1990-х роках, коли закінчилася епоха холодної війни, розпався Радянський Союз, а люди перестали відчувати загрозу. Забезпечення безпеки британського народу означає протистояння Росії, заявив Леммі.

Тим часом під час засідання учасників формату "Рамштайн" міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що Дональд Трамп та його команда досі не мають чіткого плану щодо припинення російсько-української війни. Поки що є лише повідомлення преси у різних країнах, виступи самого Трампа та його прихильників, але немає чіткого плану дій на майбутнє.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не піде на переговори з Росією щодо припинення війни, доки агресор не заплатить за все.