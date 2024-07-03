"Інтерпайп" уклав контракт із найбільшим вагонобудівником у Європі

Угода є найбільшим контрактом "Інтерпайпа" за останні два роки

"Інтерпайп" уклав контракт із компанією Greenbrier — найбільшим вагонобудівником у Європі — на постачання колісних пар.

Про це розповів директор дивізіону залізничної продукції компанії Олександр Гарькавий в інтервʼю ЦТС.

Гарькавий зазначив, що угода з Greenbrier є найбільшим контрактом "Інтерпайпа" за останні два роки. За його словами, Greenbrier буде отримувати окремо колеса та осі.

Він зазначив, що якщо тенденція першого півріччя збережеться до кінця цього року, то в сегменті вантажних вагонів компанія поставить на європейський ринок 20 тисяч колісних пар — 40 тисяч коліс. Окрім того, в межах інших контрактів буде відвантажено майже 105 тисяч коліс.

Також він виокремив контракти для клієнтів у Іспанії та Фінляндії, це країни з колією, яка відрізняється від європейської.