"Интерпайп" заключил контракт с крупнейшим вагоностроителем в Европе

Соглашение является крупнейшим контрактом "Интерпайпа" за последние два года

"Интерпайп" заключил контракт с компанией Greenbrier — крупнейшим вагоностроителем в Европе — на поставку колесных пар.

Об этом рассказал директор дивизиона железнодорожной продукции компании Александр Гаркавый в интервью ЦТС.

Гаркавый отметил, что соглашение с Greenbrier является крупнейшим контрактом "Интерпайпа" за последние два года. По его словам, Greenbrier будет получать отдельно колеса и оси.

Он отметил, что если тенденция первого полугодия сохранится до конца этого года, то в сегменте грузовых вагонов компания поставит на европейский рынок 20 тысяч колесных пар – 40 тысяч колес. Кроме того, в рамках других контрактов будет отгружено около 105 тысяч колес.

Также он выделил контракты для клиентов в Испании и Финляндии, это страны с путями, которые отличаются от европейских.