З Масляною 2025! Красиві листівки і картинки до смачного свята

У народі проводжають зиму та готуються до зустрічі теплої весни

Наприкінці лютого традиційно відзначають Масляну, яка припадає на третю річницю повномасштабної війни. У 2025 році це смачне свято пройде з 24 лютого до 2 березня. У цей період заведено проводити зиму і готуватися до приходу весни. Головним символом Масляного тижня є млинці.

Свято Масляної, що спочатку виникло як частина язичницьких обрядів, знаменувало прихід весняного рівнодення, уособлюючи прощання з зимою і зустріч весни. Попри своє язичницьке походження, воно увійшло до історії та, як і раніше, відзначається в сучасній Україні.

"Телеграф" підготував яскраву колекцію листівок та вітальних картинок до Масляної. Вибирайте зображення, що сподобалося, скачуйте на свій пристрій і відправляйте рідним і друзям через зручний вам месенджер. Нехай це народне свято подарує нашим читачам лише добрі новини та теплі емоції! Не забудьте сьогодні побажати своїм близьким людям здоров’я, щастя, добробуту та миру!

З Масляною 2025: листівки та картинки

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час Масляного тижня наші пращури дотримувалися певних традицій. У ці дні існували заборони, яких дотримувались у харчуванні. Зокрема, на Сирному тижні віряни виключали з раціону м’ясо.