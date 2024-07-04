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ГО "Вільні та вірні" уклали Меморандум із Центром підготовки операторів БПЛА "Крук" та домовилися спільно працювати над працевлаштуванням ветеранів

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграф" Новина оновлена 04 липня 2024, 17:05

Громадська організація "Вільні та вірні" стала офіційними партнерами Центру підготовки операторів БПЛА "Крук" та підписала відповідний Меморандум. Співпраця організацій спрямована на зміцнення матеріально-технічної та навчальної бази Центру, а також на працевлаштування ветеранів.

Центр підготовки операторів БПЛА "Крук" було засновано у квітні 2022 року у відповідь на потреби бійців ЗСУ. Тут військові мають змогу пройти теоретичне і практичне навчання, вчаться літати на симуляторах та практикуватися зі справжніми безпілотниками. Всі ці послуги є безкоштовними для ЗСУ та платними для цивільних.

"ГО "Вільні та вірні" долучаться до підготовки фахівців безпілотних систем, а також залучать команду Центру до своїх проєктів щодо забезпечення наших захисників сучасними різновидами озброєнь", — підкреслив голова ГО "Вільні та вірні" Віталій Герсак.

В якості партнерів обидві організації також долучаться до підготовки форуму з працевлаштування ветеранів, який буде проведено за підтримки Одеської ВЦА.

Як повідомлялося раніше, з початку 2024 року ГО "Вільні та Вірні" передало на потреби бойових підрозділів ЗСУ близько 500 FPV-дронів, понад 100 генераторів, близько 70 тепловізорів, 6 000 комплектів одягу, 200 тонн харчів, автомобілі швидкої допомоги, буси, мобільні прально-побутові комплекси, 15 пікапів та близько 80 багі "Хижак". Крім цього організація та її керівник активно працюють над впровадженням в Україні досвіду ветеранської політики США та розвитком двосторонніх стосунків в цій сфері.

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