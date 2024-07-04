ОО "Вільні та вірні" заключили Меморандум с Центром подготовки операторов БПЛА "Крук" и договорились совместно работать над трудоустройством ветеранов

Общественная организация "Вільні та вірні" стала официальным партнером Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" и подписала соответствующий Меморандум. Сотрудничество организаций направлено на укрепление материально-технической и учебной базы Центра, а также на трудоустройство ветеранов.

Центр подготовки операторов БПЛА "Крук" был основан в апреле 2022 года в ответ на нужды бойцов ВСУ. Здесь военные могут пройти теоретическое и практическое обучение, учатся летать на симуляторах и практиковаться с настоящими беспилотниками. Все эти услуги бесплатны для ВСУ и платны для гражданских.

"ОО "Вільні та вірні" присоединятся к подготовке специалистов беспилотных систем, а также привлекут команду Центра к своим проектам по обеспечению наших защитников современными разновидностями вооружений", — подчеркнул глава ОО "Вільні та вірні" Виталий Герсак.

В качестве партнеров обе организации также примут участие в подготовке форума по трудоустройству ветеранов, который будет проведен при поддержке Одесской ВГА.

Как сообщалось ранее, с начала 2024 года ОО "Вільні та вірні" передала на нужды боевых подразделений ВСУ около 500 FPV-дронов, более 100 генераторов, около 70 тепловизоров, 6 000 комплектов одежды, 200 тонн продовольствия, автомобили скорой помощи, бусы, мобильные. стирально-бытовые комплексы, 15 пикапов и около 80 баги "Хищник". Кроме этого, организация и ее руководитель активно работают над внедрением в Украине опыта ветеранской политики США и развитием двусторонних отношений в этой сфере.