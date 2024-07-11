"Відновлюватися нема часу": хірург "Охматдиту" розповів, як зараз працює лікарня

У персоналу лікарні є протокол дій на подібні випадки

Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" продовжує працювати після ракетного удару, який по ній завдали окупанти. Медики буквально одразу повернулися до роботи.

Про це дитячий медик Олег Голубченко розповів "Телеграфу" у матеріалі: "Не було часу на роздуми": хірург "Охматдиту" про операцію під час обстрілу та про те, що його вразило".

"Знаєте, особливо відновлюватися нема часу. Так, я вже сьогодні був на роботі, як і всі мої колеги. Звісно, ми обговорили те, що сталося, але потім просто пішли працювати далі. Я перевірив свій кабінет, пошукав вцілілі інструменти, розібрав книжки, які були завалені уламками", — сказав Голубченко.

Він додав, що пацієнти, які перебували у лікарні під час обстрілу, на щастя, в порядку. Їх вчасно евакуювали у бомбосховища.

На запитання нашого журналіста про те, чи команда лікарні проходила якусь спеціальну підготовку до таких екстремальних ситуацій, медик відповів, що повністю підготуватися до такої ситуації неможливо.

"Хто міг передбачити, що доведеться оперувати під ракетним обстрілом? Але певні протоколи дій у нас, звісно, є. Наприклад, ми знаємо, що робити під час повітряної тривоги. Є чіткі інструкції щодо евакуації — спочатку пацієнти, потім персонал. Все це проговорено з керівництвом лікарні, всі працівники знають ці правила", — наголосив хірург.

Водночас за словами Олега Голубченка, є ситуації, коли операцію зупинити неможливо.

"Неможливо через дві хвилини вивести пацієнта з наркозу та згорнути все обладнання. Тому іноді доводиться ризикувати й працювати далі, навіть коли лунає сирена", — пояснив співрозмовник.

Відеорепортаж Яна Доброносова з "Охматдиту" дивіться у матеріалі "Телеграф": "Палати в крові, корпус у тріски: на що російські терористи перетворили дитячу лікарню "Охматдит" (ексклюзивне відео)".

Фоторепортаж від Яна Доброносова "Телеграф" публікує у цьому матеріалі: "Евакуація дітей, люди під завалами та велике горе: наслідки удару по "Охматдиту" (ексклюзивні фото)".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 8 липня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. У тому числі вибухи пролунали на той час у Києві. Один із прильотів був по лікарні "Охматдит", де знаходилися діти, які проходять лікування. Внаслідок пригоди, загинули двоє людей та постраждали понад 50.