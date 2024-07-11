"Восстанавливаться некогда": хирург "Охматдета" рассказал, как сейчас работает больница

У персонала больницы есть протокол действий на подобные случаи

Национальная детская специализированная больница "Охматдет" продолжает работать после ракетного удара, который по ней нанесли оккупанты. Медики буквально сразу вернулись к работе.

Об этом детский медик Олег Голубченко рассказал "Телеграфу" в материале: "Не было времени на раздумья": хирург "Охматдета" об операции во время обстрела и о том, что его поразило".

"Знаете, особенно восстанавливаться некогда. Да, я уже сегодня был на работе, как и все мои коллеги. Конечно, мы обсудили то, что произошло, но потом просто пошли работать дальше. Я проверил свой кабинет, поискал уцелевшие инструменты, разобрал книги, заваленные обломками", — сказал Голубченко.

Он добавил, что пациенты, которые находились в больнице во время обстрела, к счастью, в порядке. Их вовремя эвакуировали в бомбоубежище.

На вопрос нашего журналиста о том, проходила ли команда больницы какую-нибудь специальную подготовку к таким экстремальным ситуациям, медик ответил, что полностью подготовиться к такой ситуации невозможно.

"Кто мог предположить, что придется оперировать под ракетным обстрелом? Но некоторые протоколы действий у нас, конечно, есть. К примеру, мы знаем, что делать во время воздушной тревоги. Есть четкие инструкции по эвакуации — сначала пациенты, затем персонал. Все это обсуждалось с руководством больницы, все работники знают эти правила", — подчеркнул хирург.

В то же время, по словам Олега ГолубченкоЮ есть ситуации, когда операцию остановить невозможно.

"Невозможно через две минуты вывести пациента из наркоза и свернуть все оборудование. Поэтому иногда приходится рисковать и работать дальше, даже когда раздается сирена", — объяснил собеседник.

Видеорепортаж Яна Доброносова с "Охматдета" смотрите в материале "Телеграф": "Палаты в крови, корпус в щепки: во что российские террористы превратили детскую больницу "Охматдет" (эксклюзивное видео)".

Фоторепортаж от Яна Доброносова "Телеграф" публикует в этом материале: "Эвакуация детей, люди под завалами и большое горе: последствия удара по "Охматдету" (эксклюзивные фото)".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 8 июля российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку по Украине. В том числе взрывы раздались в то время в Киеве. Один из прилетов был по больнице "Охматдет", где находились дети, проходящие лечение. В результате происшествия, погибли два человека и пострадали более 50.