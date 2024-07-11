Ви з роду багатіїв, якщо ваше прізвище звучить так: перевірте у списку

Знання історії свого прізвища — це ключ до розуміння власного минулого та культурної спадщини

Знання історії свого прізвища має велике значення для кожної людини, адже воно дозволяє глибше зрозуміти своє коріння, культурну спадщину та родинні традиції. Прізвища не лише визначають нашу особисту ідентичність, але й є ключем до розкриття багатого світу минулого, пов'язаного з нашим родом. Стосується це і прізвищ, які давали людям з великими статками.

"Телеграф" розповість про них детальніше. У своїй книжці "Сучасні українські прізвища" мовознавець Юліан Редько наводить приклади українських прізвищ, які давали заможним людям.

Що цікаво, по деяким з них одразу незрозуміло, що вони належали саме багатим людям. Серед прізвищ для "багатіїв":

Багач (Богач) . Від нього утворилися такі прізвища, як Богачевич, Богачевський, Богатчук, Богатирський, Багацький та Богачишин. Найбільше поширене прізвище Багач було у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Івано-франківській областях.

. Від нього утворилися такі прізвища, як Найбільше поширене прізвище Багач було у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Івано-франківській областях. Дука — синонім слова "багатій". Від нього утворилося прізвище Дученко.

— синонім слова "багатій". Від нього утворилося прізвище Дідич . Так називали багатія, який володів цілим селом. Таке прізвище найбільш поширене у Київській, Львівській та Івано-Франківській областях.

. Так називали багатія, який володів цілим селом. Таке прізвище найбільш поширене у Київській, Львівській та Івано-Франківській областях. Скоробогатий чи Скоробогацький – так називали людей, які могли швидко розбагатіти.

– так називали людей, які могли швидко розбагатіти. Кармазін. Як стверджує мовознавець прізвище походить від назви дорогого іноземного, скоріш за все, англійського сукна. Володіти ним могли володіти виключно багатії. Крім того, Кармазінами називали також багату козацьку старшину.

Раніше "Телеграф" розповідав про прізвища, які вказують на те, що ви корінний українець.