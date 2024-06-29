Ваші предки легендарні скіфи та сармати, якщо прізвище звучить так: перевірте своє

Такі прізвища мають закінчення "он"

На території сучасної України протягом певного проміжку часу проживали різні народи, що відображається і в прізвищах. Українські родові імена можуть вказувати на польське чи угорське походження, або ж на скіфське та сарматське.

Про це розповів доктор географічних наук, академік НАН вищої освіти Петро Масляк. Зазначається, що скіфи та сармати це кочові народи, які раніше проживали на території нашої держави.

За словами Масляка, на скіфське й сарматське походження прізвища вказує закінчення "он".

До таких родових імен відносять:

Завізіон;

Демідіон;

Аріон;

Фоліон;

Фаріон.

Також до цієї групи, на думку професора, належать родові імена, що пов’язані зі словом "передраю", яке означає "скіф заморський":

Передирій;

Предрій;

Пердрій;

Передерій;

Передерієнко;

Передерійчук.

Раніше "Телеграф" писав про прізвища, які давали бідним як церковна миша людям.