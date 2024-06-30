Подякуйте козакам: які українські прізвища утворилися завдяки дотепності запорожців

У давніх козацьких реєстрах безліч сучасних українських прізвищ

Напевно кожна людина, бодай раз у житті, цікавилася походженням свого прізвища. Деякі родові імена мають доволі очевидну етимологію, інші — загадкові та унікальні, над ними досі б’ються мовознавці.

Проте є в Україні окрема категорія прізвищ, які дісталися нашим предкам під час козацької доби. Ці родові імена зайвий раз підкреслюють дотепність та неабияке почуття гумору, що були притаманні більшості козаків. "Телеграф" обрав чи не найбільш барвисті родові імена, які можна зустріти в Україні і в наші часи.

Кривоніс

Про козацьке походження прізвища немає жодних сумнівів. Нині його носіями є 1256 осіб. Тоді як інша версія родового імені — Кривонос — налічує 4067 українців та українок.

Одна з перших згадок прізвища Кривонос датується 1649 роком. У Війську Запорозькому було одразу шестеро козаків з таким прізвищем.

Серед відомий українців з таким прізвищем — легендарний козак періоду Хмельниччини Максим Кривоніс.

Максим Кривоніс на гравюрі

Непийвода

Прізвище Непийвода має козацьке походження і нині його носіями є 1107 чоловік. Перша згадка прізвища датується 1649 роком. Був такий собі Гришко Непийвода у Війську Запорозькому (Пекарська сотня, Канівський полк).

Дармограй

Нині це козацьке прізвище має близько 1105 носіїв в Україні. Таке прізвисько козаки могли дати не дуже умілому музиці. З часом воно переросло у повноцінне прізвище.

Серед веселих та дотепних прізвищ, щасливі носії яких досі дякують козацькій фантазії й гумору:

Скачистрибайло

Екало

Занудько

Теліпайло

Нетреба

Шмаровоз та безліч інших

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, які прізвища належали українським повстанцям. Перевірте у списку своє.