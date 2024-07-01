Хтось із предків був неабиякий буркотун: які прізвища давали похмурим людям та забіякам

Риса характеру лягла в основу вашого прізвища

Українці завжди були мастаками у тому, що стосується жартів та дотепного гумору. Так, наші предки давали одне одному різні прізвиська, які згодом переросли у повноцінні прізвища.

При цьому звертали увагу на поведінку людини, її риси зовнішності та характеру. "Телеграф" розповідає, які прізвища давали тим, хто не вмів знайти спільну мову ні з сусідами, ні з односельцями. Допоможе нам в цьому робота мовознавця Юліана Редька "Сучасні українські прізвища".

Деякі з цих родових імен і досі розповсюджені в Україні. Перевірте і ви своє у списку.

Задра

Задирака

Бешкета

Заведія

Забіяка

Грубіян

Понурко

Настобурко

Дикун

Дикий

Дичко

Бурчайло

Буркун

Воркун

Якщо ви маєте одне з цих прізвищ, будьте впевнені у вашому роду точно був неабиякий буркотун. Та такий, що саме його риса характеру лягла в основу вашого прізвища.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, які прізвища дійшли до нас з часів козацької доби. Вони утворилися завдяки неабиякій дотепності запорожців.