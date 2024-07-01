Хтось із предків був неабиякий буркотун: які прізвища давали похмурим людям та забіякам
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Риса характеру лягла в основу вашого прізвища
Українці завжди були мастаками у тому, що стосується жартів та дотепного гумору. Так, наші предки давали одне одному різні прізвиська, які згодом переросли у повноцінні прізвища.
При цьому звертали увагу на поведінку людини, її риси зовнішності та характеру. "Телеграф" розповідає, які прізвища давали тим, хто не вмів знайти спільну мову ні з сусідами, ні з односельцями. Допоможе нам в цьому робота мовознавця Юліана Редька "Сучасні українські прізвища".
Деякі з цих родових імен і досі розповсюджені в Україні. Перевірте і ви своє у списку.
- Задра
- Задирака
- Бешкета
- Заведія
- Забіяка
- Грубіян
- Понурко
- Настобурко
- Дикун
- Дикий
- Дичко
- Бурчайло
- Буркун
- Воркун
Якщо ви маєте одне з цих прізвищ, будьте впевнені у вашому роду точно був неабиякий буркотун. Та такий, що саме його риса характеру лягла в основу вашого прізвища.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, які прізвища дійшли до нас з часів козацької доби. Вони утворилися завдяки неабиякій дотепності запорожців.