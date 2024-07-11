Вы из рода богачей, если ваша фамилия звучит так: проверьте в списке

Знание истории своей фамилии – это ключ к пониманию собственного прошлого и культурного наследия

Знание истории своей фамилии имеет большое значение для каждого человека, ведь оно позволяет глубже понять свои корни, культурное наследие и родственные традиции. Фамилии не только определяют нашу личную идентичность, но и являются ключом к раскрытию богатого мира прошлого, связанного с нашим родом. Касается это и фамилий, которые давали людям с большим состоянием.

"Телеграф" расскажет о них поподробнее. В своей книге "Современные украинские фамилии" языковед Юлиан Редько приводит примеры украинских фамилий, которые давали состоятельным людям.

Что интересно, по некоторым из них сразу непонятно, что они принадлежали богатым людям. Среди фамилий для "богачей":

Богач (Богач) . От него образовались такие фамилии, как Богачевич, Богачевский, Богатчук, Богатырский, Багацкий и Богачишин. Наиболее распространенная фамилия Багач была во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

. От него образовались такие фамилии, как Наиболее распространенная фамилия Багач была во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Дука — синоним слова "богатый". От него образовалась фамилия Дученко.

— синоним слова "богатый". От него образовалась фамилия Дедич . Так называли богача, владевшего целым селом. Такая фамилия наиболее распространена в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

. Так называли богача, владевшего целым селом. Такая фамилия наиболее распространена в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Скоробогатый или Скоробогацкий – так называли людей, которые могли быстро разбогатеть.

– так называли людей, которые могли быстро разбогатеть. Кармазин. Как утверждает языковед, фамилия происходит от названия дорогого иностранного, скорее всего, английского сукна. Владеть им могли владеть исключительно богачи. Кроме того, Кармазинами называли также богатую казацкую старшину.

Ранее "Телеграф" рассказывал о фамилиях, указывающих на то, что вы коренной украинец.