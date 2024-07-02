Ваші предки можуть бути давньогрецькими царями? Що приховує рідкісне українське прізвище

Українські прізвища приховують багато таємниць

Історично склалося, що територія України виявилася місцем зустрічі величезної кількості різних народів та цивілізацій, багато з яких вплинули на тутешню культуру. При цьому багато вже забутих слів виявляють себе досі, в тому числі і в українських прізвищах.

При цьому витоки деяких з них цілком можуть корінням сягати в давнину на цілі тисячоліття. Наприклад, вельми несподівану версію експерти групи Українське Прізвище висловили про дуже рідкісне прізвище Атамас.

Зокрема, там зазначили, що є версія про те, що це прізвище походить від імені давньогрецького царя Афаманта (Атамаса), який правив містом Орхоменос. У грецькій міфології він є сином фессалійського царя Еола, який своєю чергою є онуком Прометея.

Афамант увійшов до міфології як чоловік богині хмар Нефели, яку він покинув через любов до дочки царя Фів Іно. Цю жінку він теж покинув, щоб одружитися з Фемісто — дочкою царя лапіфів Гіпсея. Самі міфи крутяться навколо невдалих шлюбів Афаманта і про те, які проблеми його через це переслідували.

Афамант

Однак чи може бути так, що українське прізвище Атамас пов’язане із давньогрецьким царем Афамантом, якщо врахувати, що на території нашої країни вистачає давньогрецьких поселень? Відповідь проста – ні.

Українські прізвища почали з’являтися у XVI столітті нашої ери, а стали повсюдними лише у XVII столітті. Тобто, жодні події попередніх століть і тим більше тисячоліть не могли вплинути на їх розвиток, особливо якщо це стосується країни з іншого боку континенту. Навіть у тому випадку, якщо вони співзвучні з деякими іноземними словами та іменами.

Більш реалістична версія походження прізвища, як стверджують експерти "Українське Прізвище", пов’язана зі словом отаман, яке могло стосуватися будь-якої людини, яка стоїть на чолі чогось, починаючи від держави та закінчуючи стадом худоби.

Загалом, за даними сайту "Рідні", в Україні налічується близько 1000 носіїв прізвища Атамас або Атамась.

Однак, якщо ж ви хочете вірити в те, що деякі прізвища сягають корінням у глибоку історію, то ви можете почитати про те, які прізвища вважаються такими, що походять від імен скіфів, які населяли територію України приблизно за часів давньої Греції.