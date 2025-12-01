Потянет даже холодильник: какую зарядную станцию выбрать и сколько стоит

Благодаря некоторым зарядным станциям может работать даже холодильник

Украине продолжают действовать отключение света. Электричества порой может не быть более 7 часов, что отнимает у многих возможность пользоваться бытовой техникой.

Однако выход все же есть — зарядные станции, обладающие необходимой мощностью, позволяющей подключить, например, холодильник. "Телеграф" рассказывает читателям, о каких зарядных станциях идет речь и сколько они стоят.

Бытовые холодильники потребляют от 300 до 800 Вт в зависимости от срока службы, размера и других факторов. Большинство изготовителей указывают количество потребляемой электроэнергии в амперах. Обычно холодильник потребляют от 3 до 6 ампер и около 120 вольт. Для того, чтобы узнать параметры вашего холодильника, следует посмотреть на наклейку производителя, которая находится в основном отделении или на дверце.

Исходя из этих расчетов, следует подбирать подходящую по характеристикам станцию. Одна из них – BLUETTI PowerOak EB70. Ее мощность – 1000 Вт. Пусковая мощность – 1000 Вт. Ее стоимость – до 46 000 гривен.

Зарядная станция BLUETTI PowerOak EB70

Вторая зарядная станция Jackery Explorer 1500 Pro. Мощность – 1800 Вт. Пусковая мощность – 3600 Вт. Но по состоянию на начало декабря 2025 г. ее в наличии в магазинах Украины нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему свет могут отключать вне графиков ограничения электроснабжения.