"Злякався". Історія з чоловіком, що прокатав співробітників ТЦК на капоті в Одесі, отримала продовження

Чоловік назвав причину свого вчинку

У п'ятницю, 5 липня, Приморський районний суд Одеси обрав запобіжний захід водієві, який втік на автомобілі від співробітників територіального центру комплектування. Крім того, підозрюваний прокатав двох з них на капоті.

Про це повідомляє Telegram-канал "Х**ва Одеса". Зазначається, що суд виніс затриманому запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання під вартою без права внесення застави.

Своєю чергою обвинувачений стверджує, що злякався. Водночас його адвокат повідомив, що рішення суду буде оскаржено. За його словами, підозрюваний зізнався та самостійно прийшов із повинною до слідчих органів.

Своєю чергою дружина підозрюваного Наталія каже, що її чоловік разом із братом їхали вулицею Преображенською на перетині з Малою Арнаутською та побачили блок-пост. Там їх зупинили, пише "Суспільне".

"Працівник ТЦК вийшов попереду машини та почав кричати "Виходимо з машини". Чоловік каже, зараз я припаркуюся. Він каже "ні" та почав погрожувати", — зазначила вона.

Зі слів Наталі, коли її чоловік хотів припаркуватися, працівник ТЦК вискочив на капот. Після цього він зачепився за нього.

"Я не знаю, він злякався, розумієте, людина на капоті. Він починає рух та їде з цього місця", — розповіла жінка.

Дорогою чоловік Наталі та брат просили змогу про зупинку та дати час злізти. В цей час працівник ТЦК з кулака вибивав лобове скло. На вулиці Старопортофранківський водій ще раз просив злізти з капота під час зупинки.

"Тому що дорогою вони боялися, щоб він не впав, оскільки якщо різко загальмувати, людина може впасти. Коли доїхали до Старапортофранківської, повернули на Олександра Кутузакія і просто зупинилися, він повільно починає злізати. В цей час позаду під’їжджає білий "бусік", звідти вилізає людей сім, працівників ТЦК і просто підібгають до автівки й починають рвати, його діставати, бити, тягнути за вухо, чотири рази вдарили в око. Він каже, брат закривався, а він не може закритися, він за кермом. Вони починають його тягнути та він каже: "Я розумію, що якщо вони зараз мене дістануть, то просто вб’ють", — сказала вона.

Нагадаємо, 20 червня у мережі з'явилося відео, як в Одесі водій на червоному автомобілі тікає від чоловіків у військовій формі. Двоє з них відкрили пасажирські двері, а ще двох водій прокатав на капоті. Після цього поліція оголосила порушника в розшук.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у ніч проти 5 липня, в Одесі на вулиці Заболотного підпалили автомобіль військовослужбовця, який не працює в ТЦК. Це вже другий підпал машини військового на цій вулиці за тиждень.

1 липня на вулиці Заболотного невідомі підпалили автомобіль 47-річної військовослужбовці, начальниці медичної бригади однієї з військових частин.