Народилася та розпочинала кар’єру в Україні: як зараз виглядає дружина Пєскова і що говорить про війну (фото)

Разом із Пєсковим жінка виховує 10-річну доньку

Один з головних розповсюджувачів путінської пропаганди, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков був тричі одружений і виховує п’ятьох дітей. З нинішньою дружиною, відомою фігуристкою Тетяною Навкою він одружений же 9 років.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає кохана Дмитра Пєскова та що говорить про війну. Як виявилось, Тетяна за національністю українка.

Що відомо про дружину Дмитра Пєскова

Тетяна Навка народилася 1975 року у Дніпропетровську. Її батьки у молодості мали відношення до спорту, тож заохочували захоплення доньки. Дівчинка вперше вийшла на лід у 5-річному віці, а вже у 12 років Тетяна Навка стала чемпіонкою України серед юніорів.

Тетяна Навка народилася в Україні

У 1988 році Навка переїхала до Москви, де почала активно розвивати спортивну кар’єру. На великий лід вона вийшла у 1991 році у складі збірної СРСР, потім вирушила для тренувань до США, де прожила понад 15 років.

Тетяна Навка розвивала спортивну кар’єру у РФ

Після цього дівчина повернулася до Росії, виступала на змаганнях, займаючи призові місця. Перший великий успіх прийшов до Навки та її напарника Романа Костомарова у 2003 році, коли вони вперше стали чемпіонами Росії. А після перемоги на Олімпійських іграх у Турині Тетяна Навка вирішила завершити спортивну кар’єру.

Тетяна Навка завершила кар’єру після перемоги на Олімпіаді у Турині

Тетяна стала виступати у різних шоу та на телебаченні. Вона каталася у "Зірках на льоду", "Танцювальному Євробаченні", була журі проєкту "Болеро", а к 2017 році відкрила свою компанію Navka Show, а згодом і академію фігурного катання "Наші надії" у Московській області.

Тетяна Навка бере активну участь у шоу на телебаченні

Як Тетяна Навка познайомилася із Дмитром Пєсковим

Відома фігуристка довгий час була одружена з Олександром Жуліним, від якого народила дочку Олександру. Але через 10 років пара розлучилася. Після цього в ЗМІ ходили чутки, що Навка закрутила роман із партнерами з льодових шоу Маратом Башаровим, а також зі співаком Олексієм Воробйовим.

Тетяна Навка з першим чоловіком та дочкою

А у 2010 році Тетяна познайомилася з прессекретарем російського диктатора Дмитром Пєсковим. Вперше вони зустрілися на дні народження їхнього спільного друга, а наступна зустріч відбулася через рік. З того моменту між ними почався роман, попри те, що Пєсков був одружений.

Тетяна Навка у 2010 році познайомилася з Пєсковим

Тетяна розповідала, що майбутній чоловік терпляче і довго до неї залицявся, оскільки спочатку вона всіляко його уникала. Але фігуристка зізналася, що незабаром Пєсков підкорив її серце своєю елегантністю та ненав’язливістю. Через Тетяну він розлучився зі своєю другою дружиною Катериною Солоцинською.

У 2014 році Навка подарувала Пєскову доньку Надію, а у 2015 році вони одружилися в одному з найдорожчих готелів Сочі. Зараз Навка зайнята світським способом життя, а також фігурним катанням, оскільки продовжує бути продюсером власних льодових мюзиклів.

Весілля Дмитра Пєскова та Тетяни Навки

Тетяна Навка народила Пєскову доньку Надію

Що дружина Дмитра Пєскова говорить про війну

Попри те, що Тетяна Навка народилася в Україні та прожила там до 13 років, вона дала зрозуміти, що її війна не турбує. У коментарі виданню "АіФ" колишня фігуристка зазначила, що не знає, що спричинило вторгнення, її більше турбує майбутнє російських дітей.

Тетяна Навка разом із донькою Надією Пєсковою

"Набагато важливіша для мене відповідь на питання, яким буде майбутнє наших дітей? Звичайно, хочеться, щоб усі вони жили у мирі та злагоді й з сусідами, і самі з собою ", — сказала Навка.

А влітку 2024 року Навка, яка виступає за проведення війни, раптово згадала, що вона є українкою і зробила цинічну заяву. Спортсменка заявила, що не погано вміє готувати, бо родом з України, але свій талант демонструє рідко.

Тетяна Навка підтримує війну проти України

У березні 2022 року США та Японія ввели санкції проти Навки у зв’язку із вторгненням Росії в Україну. З червня 2022 року вона перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, Великобританії, Канади, Швейцарії, Австралії та низки інших країн.

"Телеграф" писав раніше, як у молодості виглядав головний брехун Кремля Пєсков. Ми дізналися, яким був його політичний шлях.