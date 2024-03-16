Є дуже простий алгоритм: як ВПО отримати субсидію

На деяких платформах доступне спрощене подання документів, коли більшість даних беруться напряму з реєстрів

Призначення субсидій в Україні на опалювальний період триває. Претендувати на отримання допомоги можуть не тільки власники чи зареєстровані в житлі мешканці, а й ті, хто фактично проживає в квартирі. Це орендарі та внутрішньо переміщені особи.

Пенсійний фонд зазначає, що ВПО не потрібно мати договір оренди на помешкання. Підтверджуючим проживання документом є довідка ВПО з вказаною адресою.

Крок 1 — обрати шлях подання документів. Зробити це можна звернувшись до:

Центру надання адміністративних послуг

Сервісного центру Пенсійного фонду України (в тому числі й поштою).

Уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади.

Подати заявку онлайн можна за допомогою:

Портал "Дія"

Сайт електронних сервісів Пенсійного фонду України (ПФУ)

Додаток ПФУ, доступний для Android та IOS.

Крок 2 — заповнити документи та підготувати потрібні заздалегідь. Деякі документи, як от довідку ВПО чи договір оренди може знадобитися відсканувати для подачі документів.

Необхідні документи та дані:

Заява про призначення субсидії

Декларація про доходи і витрати

Інформація про мешканців домоволодіння

Паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків

Довідка про статус внутрішньо переміщеної особи.

Крок 3 — подання документів обраним способом та очікування результату.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці та іноземці, що претендують на отримання субсидії можуть відслідковувати результати свого звернення по допомогу тільки на порталі Пенсійного фонду. Відповідь можна шукати в розділах "Моя субсидія" та у відповідях на звернення, якщо подавали документи через портал ПФУ.