Священник назвав єдину заборону, у чому не можна ходити до церкви: і він не про спідниці та хустки

Бог не звертає уваги на одяг

До церкви можна ходити в різнокольоровому одязі та одязі з різними принтами. На території храму кожен може одягати те, що хоче.

Про це розповів священник Олексій Філюк. Він додав, що бог не звертає уваги на одяг, а дивиться на серце.

"Чому не можна? Ми на території храму, на території такого духовного місця. Чому не можна? Можна", — додав Олексій Філюк.

Тому до церкви можна ходити у будь-якому одязі, проте є нюанс. Не варто приходити у відвертому одязі, щоб не спокушати інших людей.

"Головне — не спокушати, з голими циц*ями" не можна ходити, а дракончики можуть бути. Таке, щоб не було спокуси для інших людей", — додав священник.

Нагадаємо, раніше в Ужгороді п’яний священник УПЦ МП влетів машиною до будинку. На порушника склали одразу три протоколи.

Додамо, що у Закарпатській області покарали священника УПЦ МП Віктора Шпілька, який знімав на відео свої статеві органи. Йому заборонили проводити богослужіння.

У селі Виженко на Буковині священник УПЦ зачинив двері храму для родини загиблого українського бійця і нібито не дозволив занести труну з тілом захисника до церкви.