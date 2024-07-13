Священник назвал единственный запрет, в чем нельзя ходить в церковь: и он не про юбки и платки

Бог не обращает внимание на одежду

В церковь можно ходить в разноцветной одежде и одежде с различными принтами. На территории храма каждый может носить то, что хочет.

Об этом рассказал священник Алексей Филюк. Он добавил, что бог не обращает внимание на одежду, а смотрит на сердце.

"Почему нельзя? Мы на территории храма, на территории такого духовного места. Почему нельзя? Можно", — добавил Алексей Филюк.

Поэтому в церковь можно ходить в любой одежде, однако есть нюанс. Не стоит приходить в откровенной одежде, чтобы не соблазнять других людей.

"Главное – не соблазнять, с голыми циц*ями" нельзя ходить, а дракончики могут быть. Такое, чтобы не было соблазна для других людей", — добавил священник.

Напомним, ранее в Ужгороде пьяный священник УПЦ МП влетел машиной в дом. На нарушителя составили сразу три протокола.

Добавим, что в Закарпатской области наказали священника УПЦ МП Виктора Шпилько, который снимал на видео свои половые органы. Ему запретили проводить богослужение.

В селе Виженко на Буковине священник УПЦ закрыл двери храма для семьи павшего украинского бойца и якобы не разрешил занести гроб с телом защитника в церковь.